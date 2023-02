Juventus, caos Santoriello: risposta ufficiale e svolta

Non si placa la polemica per le parole rilasciate da Ciro Santoriello, che potrebbe fare un passo indietro: c’è la risposta della Juventus

Continuano a far discutere parecchio, inevitabilmente, le dichiarazioni rilasciate da Ciro Santoriello. Il PM che si sta occupando dell’inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus, utilizzò termini non esattamente piacevoli (per usare un eufemismo) nei confronti del club bianconero. È spuntato, infatti, un video risalente al 14 giugno 2019, giorno in cui il magistrato partecipò ad un convegno.

“Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus – disse Santoriello -. Come tifoso è importante il Napoli, mentre in qualità di pubblico ministero sono antijuventino. Sono contro i ladrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazione“, queste le frasi che hanno scatenato l’ira di tantissimi tifosi (bianconeri soprattutto). ‘Calciomercato.it’, inoltre, ha riferito che ora il magistrato campano potrebbe fare un passo indietro, abbandonando l’inchiesta sul club piemontese. Un aggiornamento confermato dal noto quotidiano ‘Repubblica’ questa mattina. Si attende, dunque, la decisione finale, con l’udienza preliminare fissata per il prossimo 27 marzo. Il Ministro dello Sport Abodi si è così espresso sull’intricata vicenda: “Ho visto, ascoltato e segnalato. Nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per adesso penso che la cosa più corretta sia fermarmi qui“.

Calvo risponde a Santoriello: “La Juventus dà rispetto e lo pretende”

Intanto, nel pre gara della partita vinta nettamente contro la Salernitana, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ il nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera Francesco Calvo.

Una risposta che non lascia a molte interpretazioni: “Su questo tema permettetemi di fare una riflessione. È possibile che alcune frasi estrapolate da un contesto possano assumere un significato diverso dall’originale. Detto ciò, la Juventus dà sempre il suo rispetto e pretende di riceverlo al tempo stesso durante tutto l’iter giudiziario“.