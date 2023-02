Milan, che tegola: salta anche la Champions

Una notizia sorprendente per il Milan di Stefano Pioli: l’infortunio è grave, non giocherà in Champions League

La stagione del Milan ha, fino a questo momento, rivelato più delusioni che gioie al popolo rossonero. In campionato, è palese, la squadra di Pioli ha mostrato grandi difficoltà.

Un’involuzione che preoccupa, in previsione del big match di Champions League di scena tra meno di una settimana contro il Tottenham. La doppia sfida con gli ‘Spurs’ guidati da Antonio Conte dirà tanto sulla squadra rossonera che, quindi, è ben focalizzata sul tentare di fare risultato. Proprio in previsione del big match, arriva una notizia inattesa e che allontana ufficialmente dal rettangolo verde uno dei sicuri protagonisti della partita. Stando a quanto viene riportato da ‘The Telegraph’, infatti, le condizioni di Hugo Lloris sarebbero più gravi del previsto. Il portiere francese, finito ko durante la partita contro il Manchester City, lo costringerà a rimanere a riposo per le prossime sei settimane.