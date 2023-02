Allegri ha deciso: il nuovo centrale arriva a zero e dalla Serie A!

La Juventus di Massimiliano Allegri segue Smalling, ma attenzione all’ipotesi de Vrij: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Non è un momento particolarmente positivo per la Juventus, sia dentro che fuori dal campo. I bianconeri, che nelle scorse settimane sono stati penalizzati di quindici punti dalla giustizia sportiva, hanno subito il contraccolpo anche sul rettangolo verde dove sono arrivati dei risultati abbastanza deludenti, uno su tutti la sconfitta in casa contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una botta non di poco conto per la Vecchia Signora che, a Salerno, ha rialzato la testa con una vittoria di grande carattere nel segno di Dusan Vlahovic. Blindata anche la difesa, come nel momento d’oro a cavallo fra ottobre e novembre, con Bremer sempre più dominante. In vista della prossima estate di calciomercato, proprio per il reparto arretrato, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe pescare un altro difensore centrale dalla Serie A e attenzione al nome di Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma, ma occhio anche alla possibile alternativa, sempre da una big italiana, nel caso in cui non dovesse arrivare il giocatore inglese.

Calciomercato Juventus, Smalling nel mirino e non solo

Su Smalling è forte l’attenzione anche dell’Inter di Simone Inzaghi che, in estate, perderà diversi componenti della retroguardia, uno su tutti Milan Skriniar, destinato ad approdare al PSG di Galtier. I nerazzurri, così come la stessa Roma, stanno spingendo per il cartellino dell’inglese e la Juventus potrebbe virare su un altro nome. Stiamo parlando di Stefan de Vrij, centrale anche lui in scadenza che veste proprio i colori della Beneamata.

L’olandese non sembra prossimo al rinnovo con la società milanese e la Vecchia Signora potrebbe avanzare la sua offerta per sbaragliare la concorrenza ed affiancare a Bremer un difensore di affidabilità e grande esperienza.