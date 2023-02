Paredes addio a giugno: colpo low cost per la Juventus

La Juventus continua a programmare la prossima stagione anche in attesa delle varie sentenze: Paredes via, colpo a parametro zero

Arrivato in estate con tanto entusiasmo, Leandro Paredes potrebbe dire addio in vista della prossima stagione. Quasi sicuramente la Juventus non lo riscatterà optando così a nuove idee suggestive per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista argentino, dopo la prima partita persa al Mondiale in Qatar, è stato relegato in panchina da Scaloni con l’exploit di Enzo Fernandez nella sua stessa posizione.

Così la Juventus potrebbe pensare a colpi suggestivi anche low cost per puntellare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Verso l’addio anche il centrocampista francese, Adrien Rabiot, pronto a volare definitivamente in Champions League vista la scadenza del suo contratto. Idee suggestive per il futuro in attesa di conoscere così anche le varie decisioni sulla manovra stipendi. Nel mirino ci sarebbe così il centrocampista tedesco di origini siriane, Mahmoud Dahoud, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Finora ha collezionato poche presenze con i gialloneri e, con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, il club bianconero potrebbe preparare l’assalto decisivo.

Juventus, rivoluzione in estate: chi parte?

Novità interessanti in casa bianconera con la Juventus pronta così a rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tanti big potrebbero dire addio per essere così protagonisti altrove dopo tante stagioni in maglia bianconera.

Da Di Maria a Paredes passando per Alex Sandro e Rabiot: la Juventus potrebbe mettere in atto un’autentica rivoluzione provando così ad invertire il trend degli ultimi anni. Tante delusioni a livello internazionale con cocenti eliminazioni in Champions League: la Juventus intende tornare ai fasti di un tempo per essere protagonista nuovamente negli impegni europei. Anche il futuro dello stesso allenatore bianconero è sempre in bilico: tutto passerà dai risultati che riuscirà a collezionare in questi mesi.