De Ketelaere può dire addio subito: spunta la pista estera

Charles De Ketelaere non sta facendo bene con la maglia del Milan e il Borussia Dortmund potrebbe pensarci per l’estate: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli non sta vivendo la stagione che tutti ci aspettavamo. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, dopo aver iniziato molto bene il campionato di Serie A, all’inizio del 2023 hanno cominciato decisamente ad annaspare con risultati arrivati col contagocce e continue delusioni, come le due sconfitte nei due derby ravvicinati, prima quello di Supercoppa poi quello di domenica scorsa.

In tutto ciò non si è mai vista brillare la stella di Charles De Ketelaere, fantasista belga arrivato nell’ultima estate di calciomercato per circa 35 milioni di euro che avrebbe dovuto dare un’accelerata al gioco e alle trame del Milan. Il classe 2001, verso la metà di ottobre, ha spento bruscamente il suo motore iniziando una pericolosa involuzione che oggi ne fa a tutti gli effetti una riserva di questo Milan, e non un panchinaro con chance di tanti minuti in campo. Un flop, non annunciato, che potrebbe gravare sulle casse del Milan, ma attenzione a quello che potrebbe accadere nella prossima caldissima estate di calciomercato.

Calciomercato Milan, dalla Germania su De Ketelaere

Charles De Ketelaere non sta facendo bene con la maglia del Milan, ma Paolo Maldini e tutta la dirigenza più volte hanno ribadito l’importanza del giocatore belga all’interno del progetto tecnico, così come la rinnovata fiducia nei suoi confronti vista la giovane età e la grande spesa messa sul mercato per acquistarlo. Attenzione però al Borussia Dortmund.

La società tedesca è da sempre attenta ai giovani talenti e nella prossima estate potrebbe seriamente pensare al profilo di De Ketelaere, il Milan sembra convinto delle sue decisioni, ma se dovesse arrivare un’offerta di circa 30 milioni di euro potrebbe decisamente tentennare.