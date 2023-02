L’ex Real è in Italia: firma imminente

Il colpo è dietro l’angolo: indiscrezione per l’imminente annuncio, ecco il colpaccio per il club di Serie A

Il calciomercato invernale ha da poco chiuso ufficialmente i battenti anche se, nelle prossime ore, potrebbe arrivare una sorpresa inattesa per la Serie A.

Sì, perchè le società non si fermano e hanno già in mente quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine durante il prossimo mercato estivo. Attenzione, però, anche a ciò che può accadere già nelle prossime ore. Soprattutto le grandi occasioni tra gli svincolati, in particolar modo per le società che puntano ad una seconda parte di stagione tranquilla anche in ottica salvezza. È il caso della Sampdoria, penultima in classifica a ben 8 punti di distanza dalla quartultima. La squadra di Stankovic, stando a quanto viene riportato dalla Spagna, sarebbe vicina all’acquisto a zero di un ex Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘AS‘, infatti, Jesè Rodriguez sarà un calciatore blucerchiato.

Jesè alla Sampdoria: annuncio in arrivo

L’attaccante spagnolo, in questo momento, si troverebbe già in Italia, a Genova, per firmare il suo contratto fino al termine della stagione con la Sampdoria.