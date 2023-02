Follia totale, scambio Osimhen-Lukaku: cosa sta succedendo

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Nonostante questo, però, ci sono club che stanno già lavorando per programmare la sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Chelsea che, dopo la faraonica campagna acquisti invernale, ha intenzione di rinforzare la rosa di mister Potter anche in estate. Il reparto che i blues intendono rimpolpare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Chelsea piomba su Osimhen: proposta di scambio al Napoli

Come detto, il Chelsea ha tutta l’intenzione di potenziare il proprio attacco nella prossima sessione di calciomercato, con l’obiettivo che è ben chiaro nella mente della dirigenza.

Stiamo ovviamente parlando dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, nigeriano classe 1998. Il nove azzurro è uno dei grandi artefici di questa straordinaria prima parte di stagione dei partenopei, che lo ha visto realizzare 17 reti in 21 partite tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei più grandi club europei, tanto che il Chelsea sembrerebbe disposto ad offrire un big pur di strapparlo a De Laurentiis. Stando a quanto riporta il portale 90min.com, Il calciatore che la dirigenza inglese è pronta a proporre è Romelu Lukaku, oggi in prestito all’Inter. Qualora i nerazzurri non trovassero un accordo per mantenerlo a Milano, i blues sarebbero pronti a girarlo ai partenopei per abbassare il prezzo del cartellino dell’attaccante nigeriano. Questa operazione, però, risulta praticamente impossibile sia per l’ingaggio percepito dall’attaccante belga, e sia perché il patron azzurro prenderebbe in considerazione offerte solo cash. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Osimhen che si appresta a viverlo da grande protagonista.