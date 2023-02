La Juventus ha già chiuso il primo colpo: tutto deciso

La Juventus è sempre attiva sul mercato e si è già messa all’opera in vista della prossima sessione estiva: deciso il ritorno in bianconero

Accumulare punti il più possibile. Questo serve adesso alla Juventus, che occupa attualmente la decima posizione in classifica con un bottino di 26 punti. Si può raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League? Finché la matematica non condanna tutto è possibile, ma indubbiamente la penalizzazione di quindici punti pesa come un macigno.

Anche se va sottolineata l’ottima prova degli uomini guidati da mister Massimiliano Allegri contro la Salernitana di Davide Nicola, fra le mura dello stadio Arechi. Una gara gestita benissimo dalla ‘Vecchia Signora’ dall’inizio alla fine, come testimonia il risultato nettamente a favore dei bianconeri (3 a 0). Protagonista assoluto della contesa è stato Dusan Vlahovic, tornato finalmente nell’undici titolare del tecnico livornese. Il bomber serbo ha affossato la truppa campana con una doppietta sontuosa, che attesta pienamente la sua voglia di riconquistarsi tutto. E adesso, guarda un po’, all’Allianz Stadium arriva la Fiorentina, un match che i torinesi devono assolutamente portare a casa. Nel frattempo, si continua a riflettere sulle varie tematiche relative al calciomercato. In tal senso, il club di Exor avrebbe già preso una decisione significativa in vista della campagna acquisti estiva.

Calciomercato Juventus, già deciso il primo colpo

Il riferimento, entrando più nello specifico, è al centrocampista Nicolò Rovella, che sta mettendo in mostra le proprie qualità fuori dal comune con la maglia del Monza. Il talento classe 2001 (21 anni compiuti lo scorso 4 dicembre) prosegue nel migliore dei modi il suo personale percorso di crescita, tant’è che sembra ormai pronto a sperimentarsi in contesti più prestigiosi.

Il patron Silvio Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani vorrebbero trattenere Rovella, ma – stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe già certo il ritorno alla Juventus del giovane centrocampista a partire da giugno. I bianconeri, dunque, vogliono puntare sul calciatore di Segrate, un po’ come accaduto, ad esempio, con Fagioli.