Il ‘nuovo Benzema’ alla Juve: poker da urlo per l’erede di Vlahovic

La Juventus, insieme ad altri tre top club, avrebbe messo nel mirino una pedina simile a Benzema, in caso di addio di Dusan Vlahovic

La classifica è di quelle che lasciano quasi senza speranza, ma il segnale mostrato dalla Juventus nella sfida esterna alla Salernitana è stato indubbiamente positivo. Una gara gestita interamente molto bene dalla ‘Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri, che si è portata a casa i tre punti vincendo nettamente.

E il merito è, soprattutto, di un certo Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, alla prima da titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo, ha subito messo a referto una doppietta niente male, permettendo ai bianconeri guardare con un po’ più di fiducia al prossimo futuro. Ora, tra l’altro, il classe 2000 avrà nuovamente l’occasione di affrontare faccia a faccia la Fiorentina e la fame di gol è davvero tantissima. Si può comunque considerare certa la permanenza di Vlahovic in quel di Torino? Ad oggi, una risposta affermativa sarebbe sicuramente azzardata. Questo perché l’avventura in maglia bianconera, finora, è stata tutt’altro che memorabile. In più, non mancano gli interessamenti nei confronti della giovane punta, provenienti specialmente dalla Premier League. Tant’è che il club di Exor si starebbe già guardando attorno per il possibile sostituto.

Calciomercato Juventus, mirino su Cherki: ci sono anche Real, PSG e Liverpool

Nel mirino bianconero, infatti, pare sia finito Rayan Cherki – valutazione intorno ai 25 milioni di euro e contratto in scadenza giugno 2024 -, attaccante francese di proprietà del Lione che somiglia un po’ per caratteristiche a Karim Benzema. E proprio il Real Madrid – come riferisce ‘Fichajes.net’ – vorrebbe avanzare una proposta in estate per Cherki, provando ad anticipare la folta concorrenza.

I ‘Blancos’, dal canto loro, stanno già pensando da tempo a come rimpiazzare il Pallone d’Oro e il calciatore che milita in Ligue 1 potrebbe fare al caso loro. Al tempo stesso, però, si registra anche l’interesse concreto da parte di PSG e Liverpool. La Juventus è avvisata.