Richiesta folle e paura Milan: Asensio detta le condizioni

L’esterno spagnolo è in trattativa con il Real Madrid per il rinnovo di contratto ma aumenta le pretese sull’ingaggio, così anche il Milan può avere difficoltà nell’accontentarlo in caso di rottura nella capitale

Marco Asensio non ha ancora deciso cosa farà del suo futuro, se si tratterà di restare al Real Madrid oppure fare le valigie. Il suo desiderio resta quello di prolungare ancora una volta il proprio rapporto di lavoro coi ‘Blancos’ e lo stesso presidente Florentino Perez sta cercando in tutti i modi di trattenerlo, col minimo sforzo possibile.

L’esterno spagnolo, tuttavia, non sarebbe affatto contento della proposta da 4,8 milioni di euro di stipendio lanciata dal club. Si tratterebbe di un aumento di appena 300 mila euro in più rispetto a quelli attualmente percepiti, troppo poco per stabilizzare il suo umore e convincerlo alla firma. Stando alle ultime informazioni raccolti dai colleghi de ‘El Nacional’, Asensio vorrebbe percepire un ingaggio di almeno 6 milioni di euro, facendo leva sulla forza economica di uno dei club maggiormente in salute a livello europeo.

Asenso vuole l’aumento: Perez restio, anche il Milan in difficoltà

Ciononostante è molto probabile che, considerata la sua relativa importanza negli schemi di Carlo Ancelotti e il suo scarso impiego in campionato, il Real possa decidere sino alla fine di ritirarsi dalla trattativa. In questo scenario Asensio sarebbe dunque libero di accasarsi altrove, con il Milan che resta la destinazione principale.

L’ammissione di queste nuove condizioni però rendono la vita particolarmente difficile anche a Paolo Maldini e il resto della dirigenza rossonera. Si tratta di costi elevati, attualmente impercorribili a meno di una grande cessione che liberi spazio salariale extra.