Rivoluzione in attacco: bomber di ‘scorta’ low cost per il Milan

Il Milan ha bisogno prima di tutto di ritrovare continuità in campo, anche attraverso i propri leader. Poi sarà tempo la prossima estate di ripensare e ridisegnare l’attacco, anche tra le seconde linee

Il mese di gennaio del Milan è stato un autentico disastro, e a suon di sconfitte, inciampi e delusioni sono sfuggiti via dalle mani obiettivi come la Coppa Italia e la finale di Supercoppa, senza contare un divario in campionato dal Napoli che giornata dopo giornata si è allargato a dismisura.

Serve una reazione per i rossoneri che vada anche al di là della singola partita, ma che al contrario sia in grado di fornire quella continuità che solo un anno fa aveva consentito alla truppa di Pioli di portare a casa lo scudetto. La reazione dovrà passare anche dai senatori e dai calciatori di maggior livello e più rappresentativi della squadra, con particolare riferimento alla zona offensiva, non esente da critiche tanta quanto la disastrosa fase difensiva dell’ultimo periodo. In estate ci sarà quindi anche da riflettere sulla struttura di un attacco, che soprattutto tra gli attaccanti centrali, dovrà subire un restyling e un ringiovanimento.

Calciomercato Milan, attacco da cambiare anche nelle seconde linee: Navarro idea low cost

Ibrahimovic è ora pronto a dare il suo apporto più vicino alla squadra, mentre Giroud è stato spremuto al massimo considerando anche una carta d’identità non proprio verde. Origi e Rebic, che avrebbero dovuto rappresentare le soluzioni più giovani per variare, non hanno mantenuto le aspettative, con anche troppi infortuni a condire il tutto.

Al netto del discorso rinnovo con Giroud ancora aperto qualcosa andrà fatto nella batteria delle prime punte. Potrebbe far comodo un titolare giovane, ma non va esclusa anche una riserva low cost che venga da un periodo positivo e che possa essere una scommessa al fianco dei veterani. In questo caso non sarebbe totalmente da escludere un profilo come quello di Fran Navarro, spagnolo del Gil Vicente già a quota 16 reti stagionali e dal valore di mercato sui 5 milioni di euro. Null’altro che un ‘bomber di scorta’ utile semplicemente ad allungare la rosa. Si tratta ad ogni modo di un semplice profilo.