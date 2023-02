Theo saluta il Milan: l’erede è già in Italia

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di Theo Hernandez: Maldini ha già scelto il sostituto del francese



La stagione del Milan ha regalato, fino a questo momento, più ombre che luci nonostante il trionfo che ha portato il 19esimo scudetto della storia rossonera a concretizzarsi appena nove mesi fa.

Adesso, tutto pare essere cambiato. Perché la squadra, in campo, non risponde. I segnali sono allarmanti ed in vista dell’immediato futuro, classifica alla mano, le sensazioni sono a dir poco allarmanti. I rossoneri sono scesi addirittura in sesta posizione, ad un solo punto dal quarto posto ma con una situazione fisica e mentale che preoccupa e non poco. Ecco perché, in caso di tracollo e mancato accesso alla prossima Champions League, il club di Via Aldo Rossi avrebbe in mente una vera e propria rivoluzione. E tra i nomi in cima alla lista delle possibili partenze vi è quella di Theo Hernandez. Il francese, dopo il Mondiale, è tra i big apparsi più in difficoltà anche dal punto di vista fisico. E, in tal senso, il mancato accesso alla massima competizione europea potrebbe convincere anche il calciatore ad accettare la corte di altri top club pronti a scommettere su di lui. In primis il PSG, che al francese non ha mai smesso di pensarci e che riuscirebbe senza troppi problemi ad accontentare le richieste di Maldini: almeno 70 milioni di euro.

Theo Hernandez ai saluti: il Milan punta Parisi

Una plusvalenza importante per il Milan che avrebbe poi intenzione di rimpiazzare l’ex Real Madrid con un profilo giovane, dal sicuro avvenire e che ha già dimostrato tanto nel nostro calcio.

Occhi in casa Empoli dove Fabiano Parisi, laterale classe 2000, viene considerato il perfetto innesto per rimpiazzare Theo Hernandez. 20 presenze con i toscani e 2 assist all’attivo: l’ex Avellino e Benevento potrebbe acconsentire al grande salto in una big di Serie A, con la titolarità sulla corsia mancina che non sarebbe minimamente in discussione. Oltre a Baldanzi, quindi, il Milan può pensare pure a Parisi: il nuovo terzino sinistro del ‘Diavolo’ potrebbe essere proprio lui.