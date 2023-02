“O lui o me”: così Donnarumma spiazza tutti

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, torna a parlare e lo fa con delle dichiarazioni che lasciano stupiti: il retroscena

Il calciomercato invernale ha da dieci giorni chiuso ufficialmente i battenti, portando via con sè diverse incertezze legate alle scelte dei grandi club europei.

Uno di questi è chiaramente il PSG che tra le diverse operazioni, ha chiuso per l’arrivo in estate di Milan Skriniar a zero dall’Inter. Attenzione, però. Perchè uno degli affari più chiacchierati riguarda, indirettamente, anche Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore di Castellammare di Stabia torna a parlare. Il portierone del PSG, campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, è stato intervistato da ‘L’Equipe’. L’ex milanista ha tracciato diversi temi: dal momento con la squadra francese al suo futuro, passando per il controverso rapporto con il 36enne Keylor Navas, finito poi in prestito al Nottingham Forest. “Preoccupazione per le difficoltà del PSG? Sono deluso perchè volevamo davvero andare avanti in Coppa, ma non sono preoccupato”, ha detto l’estremo difensore classe ’99. “Sappiamo perfettamente di che cosa siamo capaci, siamo tutti uniti e concentrati per affrontare le prossime sfide”. Donnarumma, poi, parla di quella che è stata una delle annate più tribolate e discusse della sua giovane carriera: quella passata, che ha visto un dualismo molto chiacchierato proprio con l’ex compagno Keylor Navas.

Donnarumma-Navas: l’ex Milan esce allo scoperto

“La scorsa stagione mi ha fatto crescere molto, è stata un’esperienza che mi porto dietro. Quest’anno il mister ha dato una gerarchia chiara e lo ringrazio per la fiducia”, ha dichiarato l’estremo difensore campano.

Il riferimento, chiarissimo, è proprio all’estremo difensore costaricano con cui Donnarumma ha condiviso i pali del PSG. “Io e Keylor siamo due bravi ragazzi, ci siamo trovati bene, ma è chiaro che sia stato difficile“. Il portiere ha poi concluso: “È normale fare delle scelte. Bisognava fare una scelta, che fossi io o lui, era importante per tutti“. Parole chiarissime quelle dell’ex 99 del Milan che, adesso, è il padrone indiscusso della porta dei parigini e con ogni probabilità lo sarà anche per le prossime stagioni.