Il Chelsea rifiuta tutto, in estate sarà addio: la Roma prepara l’assalto

Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare, ci sono club che stanno già programmando il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Chelsea, che in estate vorrà sia rinforzare che sfoltire la propria rosa. Proprio per quanto riguarda le cessioni, il calciatore che quasi sicuramente lascerà Londra è Hakim Ziyech, che ha molte richieste dall’estero. Il centrocampista marocchino avrebbe potuto lasciare il club già nella sessione invernale per approdare al PSG, con la trattativa che è saltata all’ultimo secondo. Ora, stando a quanto riporta Topskills Sports UK, il Chelsea avrebbe rifiutato le offerte di Fenebahce e Besiktas, che lo avrebbero portato in Turchia in questi ultimi giorni di mercato. Il ragazzo, quindi, è destinato a restare in Inghilterra, con un club di Serie A che è pronto a lanciare l’assalto la prossima estate.

Addio Ziyech in estate: la Roma prepara l’assalto

Come detto, Hakim Ziyech saluterà quasi certamente il Chelsea al termine della stagione, dopo che la trattativa per cederlo al PSG è saltata all’ultimo secondo della sessione invernale.

La società che sembra pronta a lanciare l’assalto al fantasista marocchino è la Roma, che ha cercato lo stesso calciatore anche durante il mercato di riparazione. La permanenza di Zaniolo, però, non ha permesso ai giallorossi di portare a termine l’operazione per via del Fair play finanziario. Ora che l’ex 22 è approdato in Turchia le cose sono cambiate, con i giallorossi pronti a sferrare l’attacco decisivo in estate. José Mourinho lo ritiene il profilo giusto per la squadra, e lo ha espressamente richiesto alla dirigenza, che sembra volerlo accontentare. Il calciomercato del futuro sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Roma che è pronta a regalare un altro grande colpo ai propri tifosi.