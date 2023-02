HIGHLIGHTS | Il Milan fatica, Giroud lo toglie dai guai: Torino ko

I rossoneri non sono ancora brillanti, ma tornano alla vittoria grazie ad una perla del centravanti francese

Forse non ancora bello ma, almeno stasera, vincente. Il Milan scaccia momentaneamente i fantasmi di un’altra serata da incubo guadagnando tre punti importantissimi contro un ottimo Torino.

L’eroe di serata è Olivier Giroud, che al 62′ trafigge Milinkovic-Savic con una gran incormata su assist di Theo Hernandez. E sì che nel primo tempo i rossoneri erano apparsi abulici, quasi sempre in balia dei granata. Dopo il gol del francese, l’undici di Pioli è apparso sbloccato, legittimando poi la vittoria con un ullima mezz’ora segnata da alcuni sprazzi di qualità. Come il Milan ci aveva abituato a regalare. Con la vittoria di San Siro i rossoneri riguadagnao la terza piazza a quota 41 punti, in attesa degli impegni delle rivali nella corsa Champions.

HIGHLIGHTS Milan-Torino 1-0: tabellino e classifica

Milan-Torino 1-0

62′ Giroud

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (st 25′ Gabbia), Thiaw; Saelemakers (st 43′ Calabria), Krunic, Tonali (st 43′ Pobega), Theo Hernandez; Diaz (st 33′ De Ketelaere); Giroud (st 43′ Origi), Leao

A disposizione: Mirante, Vasquez, Calabria, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Messias, Adli, Rebic, Origi, Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (st 35′ Gravillon), Schuurs, Buongiorno (st 13′ Vojvoda); Singo, Adopo (st 24′ Karamoh), Gineitis (st 1′ Linetty), Rodriguez; Miranchuk, Vlasic (st 35′ Radonjic); Sanabria

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Vieira, Ilic, Aina, Seck.

Allenatore: Juric

Arbitro: Ayroldi (Assistenti: Lo Cicero-Scarpa. IV Uomo Volpi. Var: Chiffi. Avar: Prontera)

La classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41*, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Juventus 26, Empoli 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una gara in più