Pogba calvario infinito, l’annuncio allarmante di Allegri

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina.

Giornata di vigilia per la Juventus, che domani alle ore 18 affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come di consueto, il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Tra i tanti temi toccati c’è anche quello legato ad un tridente formato da Chiesa, Vlahovic e Di Maria, ma Allegri ha specificato che “possono giocare insieme però con la Fiorentina non so se sarà la giornata giusta. Lo deciderò solo dopo l’ultima rifinitura”. L’argomento più delicato, però, riguarda il centrocampista francese Paul Pogba, alle prese con un infortunio che lo tiene lontano dal campo da inizio stagione. Sul centrocampista, il tecnico bianconero è stato molto chiaro.

Pogba preoccupa, Allegri in conferenza: “Non so quando torna”

Come detto, uno dei temi più delicati è quello di Paul Pogba, ancora alle prese con l’infortunio che lo tormenta dall’estate scorsa. Sul francese, Massimiliano Allegri è stato molto chiaro spiegando come stanno realmente le cose.

Il mister livornese, rispondendo ad una domanda sul rientro in campo del classe 93, ha dichiarato che “Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione. Non so divi quando può tornare: non la prossima settimana, magari tra 20 giorni. Sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante e lo abbiamo preso per questo. E’ un percorso normale: venendo da un menisco esterno che è noiosissimo, se non trova l’assestamento giusto con il resto del corpo è naturale che ci siano questi rallentamenti. Stiamo lavorando e lui ci mette tutto l’impegno possibile”. Chi invece è vicino al rientro è Bonucci, come dichiarato dallo stesso Allegri “giovedì tornerà a disposizione col Nantes, si è allenato bene negli ultimi giorni. Lunedì tornerà ad allenarsi con la squadra”.

Questi i possibili undici che Massimiliano Allegri manderà in campo contro la viola: (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.