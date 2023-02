L’Inter pesca il jolly in Serie A: affare a tinte bianconere

L’Inter targata mister Simone Inzaghi starebbe valutando concretamente l’acquisto di un interessante calciatore che milita in Serie A

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista del match di lunedì 13 febbraio contro la Sampdoria, che andrà in scena al Ferraris a partire dalle ore 20:45. La ‘Beneamata’ ha vinto nuovamente il derby della Madonnina, sconfiggendo di misura i cugini del Milan. Altro successo molto significativo, dopo quello ottenuto in Supercoppa che ha permesso ai nerazzurri di sollevare il primo trofeo stagionale.

E la speranza in quel di Appiano Gentile, ovviamente, è di conquistarne almeno un altro da qui al termine dell’annata in corso. Gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi stanno attraversando un periodo positivo dal punto di vista psicofisico, ma non devono perdere continuità. È proprio questo l’aspetto che è venuto a mancare nel girone d’andata, dove l’Inter ha accumulato fin troppi ko per un club così ambizioso. Ora il tecnico piacentino sembra aver trovato di nuovo la chiave per far girare al meglio la propria truppa e uno dei segreti è indubbiamente Lautaro Martinez, in grande spolvero nell’ultimo periodo. Superare l’ostacolo Sampdoria non sarà comunque una passeggiata: i doriani desiderano fortemente riscattare subito la beffa subita nella sfida alla Salernitana, col grande ex Dejan Stankovic rientrato negli spogliatoi in lacrime poco prima del triplice fischio del direttore di gara. In tutto ciò, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta non smette di riflettere sui vari temi legati al calciomercato. In particolare, si pensa ad un possibile rinforzo per la fascia destra direttamente dal campionato di Serie A.

Calciomercato Inter, mirino su Holm: dipende da Bellanova

Il riferimento, in tal senso, è ad Emil Holm, esterno svedese classe 2000 – compirà 23 anni il 13 maggio – in forza allo Spezia di Luca Gotti. Parliamo di una pedina estremamente interessante, la quale presenta un contratto in scadenza giugno 2026 ed una valutazione del cartellino intorno ai 12-15 milioni di euro.

Il profilo piace non poco all’Inter, tant’è che – stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’ – in estate potrebbe diventare un’idea concreta. Questo, sempre secondo il noto quotidiano, qualora non si concretizzasse il riscatto di Raoul Bellanova, calciatore in prestito dal Cagliari. Staremo a vedere.