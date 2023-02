Trenta milioni per Brozovic, l’erede dista solo 51 km

Il club nerazzurro tutela il proprio futuro sondando profili utili a prendere il posto di Brozovic, intanto anche la Lazio si fionda sul mediano in forze all’Atalanta di Gasperini che alza le pretese

Marcelo Brozovic resta un grande tabù in questa prima metà di stagione. Reduce da un pesante infortunio lo scorso autunno e da una lieve ricaduta a seguito del Campionato del Mondo di Qatar, è stato scalzato da Hakan Calhanoglu in mediana e Simone Inzaghi temporeggia sul suo rientro definitivo come titolare.

Non è ancora ben chiaro se si sia rotto qualcosa e la sua importanza sia calata negli schemi del tecnico piacentino, fatto sta che questa potrebbe diventare l’ultima sua stagione in nerazzurro al pari di Romelu Lukaku. Stando agli ultimi aggiornamenti infatti il centrocampista croato è seguito da lontano, fino in Premier League. Diversi club inglesi sarebbero pronti a tentare l’affondo definitivo per il suo cartellino la prossima estate, con l’Inter che sarebbe anche disposta a considerare le offerte migliori. Eppure, nell’ipotetico scenario di una cessione, Brozovic potrebbe essere sostituito subito da un altro grande calciatore in ascesa del nostro campionato.

Calciomercato, Koopmeiners idea Inter: c’è anche la Lazio

Si tratta del centrocampista olandese Teun Koopmeiners, protagonista in positivo di un’ottima metà di stagione tra le file dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di fatto è il metronomo della formazione bergamasca, mostrando anche buon fiuto per le occasioni da rete come Brozovic non è riuscito a fare.

Su di lui l’Atalanta non ha alcuna intenzione di intraprendere blocchi di mercato, pertanto è possibile che possa aprire alla cessione a fronte di una spesa di almeno 30 milioni di euro cash. L’Inter sarebbe tuttavia tediata dalla presenza della Lazio di Maurizio Sarri, anch’essa molto interessata al profilo del calciatore per rivisitare il reparto di centrocampo nelle mani di Milinkovic-Savic.