Colpo per il post Skriniar: assalto in casa Real

Novità importanti in casa Inter che dovrà trovare in tempi brevi il sostituto di Milan Skriniar, che ha già firmato con il PSG: colpo a zero

Milan Skriniar sarà un nuovo giocatore del PSG: la sua firma è già arrivata, ma fino al termine della stagione vestirà la maglia nerazzurra. Così la dirigenza milanese si è già mossa per trovare il sostituto del centrale slovacco, che dirà addio a parametro zero.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” nel mirino potrebbe esserci così il centrale spagnolo del Real Madrid, Nacho Fernández, che si libererà a parametro zero dai blancos al termine della stagione. Dopo dieci anni da comprimario con il Real sarebbe sul punto di cambiare definitivamente pagina: l’Inter avrebbe già mostrato tanto interesse visto che ha già provato ad ingaggiarlo nella scorsa stagione. Lo stesso Nacho ha optato per la permanenza con la casacca dei blancos. Ora potrebbe esserci nuovamente l’assalto definitivo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Un profilo interessante per provare così a mettere le basi in ottica futura cercando di ingaggiare un profilo esperto rinforzando la difesa dell’Inter.

Real Madrid, Nacho dirà addio ai blancos

L’Inter cercherà così di rivoluzionare il reparto difensivo anche visti i possibili addii di D’Ambrosio e de Vrij. Rifondazione completa in casa nerazzurra per allestire una rosa sempre competitiva per affrontare al meglio le varie competizioni.