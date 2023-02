Altro guaio dalla Spagna: Juventus e Inter lo perdono gratis

Juventus e Inter seguono un importante calciatore in scadenza di contratto a giugno, ma nella corsa si sarebbe inserito un altro top club

Lo Scudetto appare ormai come una storia quasi chiusa. Il Napoli targato Luciano Spalletti ha letteralmente dominato la scena nella prima parte di stagione e continua a farlo, spazzando via tutti gli avversari che gli capitano a tiro. L’Inter sembra essere l’unica squadra che può ancora sperare in una rimonta che avrebbe del clamoroso.

I nerazzurri stanno attraversando un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico, anche se devono dimostrare di poter mantenere gli standard attuali fino al termine dell’annata in corso. Cosa per nulla scontata, visto il rendimento altalenante della squadra di Simone Inzaghi nel periodo pre Mondiale. Nettamente più preoccupante, invece, la situazione in casa Juventus, che al momento occupa la decima posizione in classifica con un bottino di 26 punti. I bianconeri rischiano seriamente di non prendere parte a nessuna delle coppe europee nella prossima stagione e questo, inevitabilmente, influirebbe in modo negativo sul calciomercato. Tale scenario, infatti, renderebbe ancora più complicato l’acquisto di un calciatore che piace parecchio pure alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: anche il Barcellona su Thuram

Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto giugno 2023. La ‘Vecchia Signora’ ci pensa da tempo per l’eventuale dopo Vlahovic, mentre l’Inter lo prenderebbe volentieri in caso di separazione con Romelu Lukaku. E anche il Milan non disdegnerebbe affatto l’affare in questione, se Giroud non dovesse rinnovare l’accordo scritto.

Bisogna, però, fare i conti pure con la folta concorrenza spagnola. Thuram interessa non poco all’Atletico Madrid e ora si sarebbero inseriti pure Xavi ed il suo Barcellona nella corsa al colpaccio a parametro zero. Le italiane sono avvisate.