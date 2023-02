Il Milan fa sul serio per Lookman e la Dea si cautela: scelto il sostituto

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nel vivo, ma nonostante questo molte società hanno già iniziato a programmare il calciomercato del futuro.

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nella sua fase più calda ma, nonostante questo, ci sono club che hanno già iniziato a programmare le strategie per il futuro.

Tra questi troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto dove i rossoneri necessitano di maggiore qualità è l’attacco e, per questo motivo, la dirigenza non ha dubbi su chi provare a regalare al proprio allenatore. Stiamo parlando di Ademola Lookman, nigeriano classe 1997 dell’Atalanta. Il numero 11 nerazzurro si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria, che lo vede a quota 14 reti realizzate in 22 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per strapparlo alla Dea il Milan dovrà presentarsi con un’offerta importante, considerando anche che l’Atalanta lo prelevò per circa 9 milioni dal Lipsia l’estate scorsa. Qualora i rossoneri dovessero riuscire a portarlo a Milano, l’Atalanta avrebbe già individuato il suo sostituto.

L’Atalanta pensa al dopo Lookman: piace Oihan Sancet

Come detto, il Milan è rimasto stregato da Ademola Lookman, tanto che in estate è pronto ad avviare i contatti con la Dea per cercare di portarlo a Milano.

In caso la trattativa dovesse chiudersi con esito positivo, l’Atalanta avrebbe individuato Oihan Sancet come possibile sostituto. Sancet, trequartista spagnolo classe 2000 di proprietà dell’Athletic Bilbao, si sta rendendo protagonista di un ottima stagione in Liga, dove ha realizzato 7 reti in 23 presenze. Anche in questo caso, per convincere gli spagnoli a liberarsi del proprio gioiello, la Dea dovrà presentarsi con un’offerta importante. Una buona notizia per l’Atalanta arriva dal contratto del calciatore che scadrà nel 2024 e, in caso non dovesse rinnovare, non permetterebbe all’Athletic di chiedere cifre esorbitanti. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro sembra già pronto ad infiammarsi.