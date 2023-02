Milan-Leao, è tutto deciso: annuncio sull’addio

La vittoria sul Torino lascia l’amaro in bocca al Milan per un solo aspetto: l’ennesima prestazione incolore di Rafael Leao

Tre punti pesantissimi per risollevare non tanto la classifica quanto un morale a terra, dopo l’ultimo mese che ha asfaltato ogni ambizione stagionale per il Milan di Stefano Pioli.

Stefano Agresti, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è intervenuto per trattare diversi argomenti. Uno su tutti, il ‘Diavolo’ che ieri sera nell’anticipo contro il Torino è tornato al successo grazie all’1-0 firmato da Olivier Giroud. I rossoneri, dunque, provano a muovere una classifica che era rimasta ferma da diverse settimane: dopo una serie di delusioni, il doppio ko nel derby in primis, la squadra di Pioli torna a sorridere. Un sorriso a metà, però, visto che il ‘Diavolo’ deve fare i conti con un’altra scialba prestazione di Rafael Leao. Il contratto dell’attaccante portoghese rimane in scadenza tra meno di un anno e mezzo, i discorsi con l’entourage del calciatore per il rinnovo sembrano essere finiti in naftalina e la cessione, al termine dell’attuale stagione, pare adesso un’ipotesi quasi obbligata. In tal senso, il noto giornalista ha detto la sua: “Il Milan dovrà cercare di monetizzare se Leao non rinnova, altrimenti rischia di andare incontro a un bagno di sangue economico come accaduto negli altri casi”.

Leao sotto attacco: “Atteggiamento sbagliato”

Il riferimento è chiaro, con nomi di spicco come Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli che hanno salutato Milanello a scadenza contrattuale, senza fruttare nemmeno un centesimo alle casse del club campione d’Italia in carica.

Agresti conclude la sua analisi, confermando quelle che sono le prestazioni deludenti dell’ex Lille: “È vero, Leao non sempre ha l’atteggiamento giusto in campo“. Anche con il Torino, infatti, il classe 1999 ha mostrato un atteggiamento insofferente, risultando per lunghi tratti fuori dal gioco di Pioli. 29 le presenze stagionali dell’ala portoghese con la maglia del Milan, tra campionato e coppe, impreziosite da 9 reti e 9 assist vincenti. Numeri fermi da un pò, che il Milan spera di veder crescere per tornare ai vertici della classifica di Serie A.