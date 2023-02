De Ketelaere flop prezioso: lo scambio di Maldini piega la Juve

Il fantasista belga non convince il direttore sportivo rossonero che invece valuta lo scambio con l’Atalanta per una giovane promessa in grande spolvero in campionato, obiettivo della Juventus

Nelle poche occasioni avute tra coppe e campionato, Charles De Ketelaere ha fatto rimpiangere spesso Paolo Maldini per aver creduto così ciecamente in lui. Senza neppure contare l’enorme spesa che il club rossonero ha dovuto sobbarcarsi, pur di accontentare la visione lungimirante di Stefano Pioli.

Ora il direttore sportivo si trova con le mani legate, ma potrebbe comunque sfruttare la giovane età del calciatore e le buone potenzialità per poterlo inserire sul mercato come carta jolly. Tra i tanti obiettivi per l’attacco del futuro, viste le criticità rappresentate da elementi come Giroud e Ibrahimovic ben avanti con l’età, ci sarebbe anche il giovanissimo centravanti danese Rasmus Højlund.

Calciomercato, De Ketelaere per Højlund: follia Maldini

Quest’ultimo è diventato in poche partite uno degli uomini più preziosi dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini a suon di grandi prestazioni e un discreto numero di gol. Il suo valore è in continua crescita ed è ben visto anche dalla Juventus, la quale vorrebbe puntare molto su di lui nel prossimo futuro.

Maldini avrebbe dunque da stuzzicare da un lato l’interesse del calciatore per il salto di qualità definitivo e dall’altro piegare le speranze dei rivali bianconeri. Uno scambio con De Ketelaere potrebbe risolvere il quesito.