HIGHLIGHTS | L’Empoli la riacciuffa al 94′: pari spettacolo con lo Spezia

Gol e spettacolo ad Empoli tra i biancazzurri padroni di casa e i liguri: ne esce fuori un pirotecnico 2-2

Una partita che, per lo Spezia, è sembrata la fotocopia esatta di quanto accaduto il 4 gennaio, quando al ‘Picco’ l’Atalanta, sotto di due gol a 15′ dalla fine, riuscì a rimontare costringendo sul 2-2 gli uomini di Gotti. Al ‘Casetllani’ di Empoli i bianconeri hanno dilapidato ancora, sempre negli ultimi 20′, un vantaggio di due gol. Che per mezz’ora è stato anche un vnantaggio numerico in campo, data l’espulsione di Fabiano Parisi al 21′.

Lo Spezia aveva chiuso il primo tempo sullo 0-2: merito della doppietta di Simone Verde, col primo gol realizzato su rigore. Poi, al 49′, la svolta del match. Salvatore Esposito – non buono finora l’impatto del centrocampista in Serie A – si fa cacciare al 49′, ripristinando di fatto la parità numerica. L’Empoli prende coraggio, trovando dapprima il gol dell’1-2 con Cambiaghi, poi il pareggio in pieno recupero con Vignato. Un punto a testa e tutti a casa. Un punto che però vale molto di più per l’Empoli che per lo Spezia, per come si erano messe le cose.

HIGHLIGHTS Empoli-Spezia 2-2: tabellino e classifica

Empoli-Spezia 2-2



25′ rig. e 31′ Verde (S), 71′ Cambiaghi (E), 94′ Vignato (E)





La classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41*, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 27*, Juventus 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 19*, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una gara in più