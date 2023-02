HIGHLIGHTS | Vola l’Atalanta, Sarri cade all’Olimpico

L’Atalanta continua a volare in classifica: 0-2 inflitto alla Lazio in uno scontro diretto per la Champions League, Sarri deluso

Una sconfitta pesante per i biancocelesti che cadono in casa all’Olimpico contro un’ottima Atalanta. Zappacosta e il giovane attaccante Holjund regalano tre punti preziosi per i bergamaschi che continuano a macinare punti decisivi in ottica secondo posto. Delusione per Maurizio Sarri che dovrà così far tornare subito il sereno dopo una serata completamente da dimenticare. Una vittoria fondamentale per i bergamaschi che vogliono così continuare ad essere protagonisti in campionato dopo un periodo di transizione. Ora Gasperini ha trovato nuovamente la quadratura puntando su Holjund e Lookman per lasciare fuori Muriel e Duvan Zapata, che in passato sono stati protagonisti in nerazzurro.

Il tabellino di Lazio-Atalanta 0-2:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli (38′ Patric), Hysaj (57′ Lazzari); Milinkovic, Cataldi (57′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (57′ Pedro), Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (58′ Palomino); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Højlund (88′ Zapata), Lookman (88′ Boga). A disp.: Bertini, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, Ruggeri, Vorlicky, Demiral, Zapata, Soppy. All.: Gasperini.

Marcatori: 23′ Zappacosta, 65′ Holjund

Arbitro: Daniele Orsato