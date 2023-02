HIGHLIGHTS | Falcone chiude la porta, la Roma non va oltre il pari a Lecce

Al ‘Via del Mare’ tutto si decide nei primi 20′ di gioco: all’autogol di Ibañez risponde Paulo Dybala su rigore

Lecce ostica anche per la Roma. Dopo che già Juve e Inter, pur vincendo, avevano faticato al ‘Via del Mare’, e dopo il pareggio del Milan e le sconfitte di Lazio ed Atalanta, in Puglia non ottiene i tre punti nemmeno la Roma di José Mourinho.

La gara si decide tutta nei prii 17′. Sono i giallorossi di casa a passare in vantaggio con un colpo di testa di ‘Hulk’ Baschirotto, deviato in modo decisivo da Ibañez. Passano appena 10′ e gli ospiti raggiungono il pari grazie a Paulo Dybala, bravo a trasformare con freddezza un rigore concesso per fallo di braccio di Strefezza, intento ad ostacolare Smalling, in area di rigore. Grande protagonista della serata è il portiere leccese Wladimito Falcone, autore di ottimi interventi che hanno impedito ai capitolini di uscire dalla gara con i tre punti.

HIGHLIGHTS Lecce-Roma 1-1: tabellino e classifica

Lecce-Roma 1-1

7′ aut. Ibañez, 17′ rig. Dybala

La classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41*, Roma 41*, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 27*, Juventus 26, Monza 26, Fiorentina 24, Lecce 24*, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 19*, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una gara in più