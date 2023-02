Lo scambio delle quattro M: per l’Inter sconfitta totale

In estate i nerazzurri saranno chiamati a dei cambiamenti anche sulle corsie esterne. Le ultime

L’Inter svolta a destra, e non è un modo di dire. Dumfries ha la valigia in mano, è il ‘sacrificabile’ sull’altare del bilancio a patto che si trovi un club disposto a spendere una quarantina di milioni per il suo cartellino. Dalla corsa si è autoescluso il Chelsea, fino a gennaio in pole, considerato che i ‘Blues’ hanno già preso per l’anno prossimo dal Lione il brasiliano Malo Gusto.

A proposito dell’erede dell’ex capitano del Psv, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di un calciatore da tempo nei radar interisti: Mazraoui. Il marocchino sta faticando al Bayern (anche per ragioni di salute) e con l’arrivo di Cancelo, che a fine anno i bavaresi potrebbero decidere di acquistare a titolo definitivo, gli spazi per lui si sono ulteriormente chiusi.

L’agente è lo stesso di Dumfries, Rafaela Pimenta già al lavoro per trovare una nuova appetibile sistemazione ad entrambi. Per Mazraoui, comunque, la strada non è in discesa. Il Bayern vuole una ventina di milioni e poi su di lui ci sono anche altri grandi club. Vedi il Manchester United

Calciomercato Inter, Mazraoui al Manchester United con lo scambio

I ‘Red Devils’ hanno la necessità di aggiungere un altro laterale destro alla rosa e Mazraoui può diventare l’obiettivo numero uno visto che ten Hag lo ha già allenato ai tempi dell’Ajax. Era uno dei pilastri della squadra che eliminò la Juventus di Cristiano Ronaldo sfiorando la finale.

Gli inglesi potrebbero andare all’assalto del cartellino con una prima offerta di scambio alla pari con uno dei calciatori che non rientrano nei piani futuri. Per esempio Lindelof, oppure Antony Martial. Quest’ultimo potrebbe stuzzicare i bavaresi spingendoli a una risposta positiva. Sì allo scambio delle quattro M.