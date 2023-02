Addio Kessie e tradimento: il piano B dell’Inter spiazza la Juve

Se l’affare Kessie col Barcellona non dovesse andare in porto, l’Inter avrebbe già deciso su chi virare: possibile tradimento alla Juventus

Si è parlato tanto di Inter durante la sessione invernale del calciomercato. In casa nerazzurra ha tenuto banco soprattutto la questione relativa al futuro di Milan Skriniar, il quale alla fine ha scelto di non rinnovare il contratto con la ‘Beneamata’ e di trasferirsi al Paris Saint Germain a partire dal prossimo 1 luglio.

Nel corso della finestra di gennaio, però, è circolata non poco l’ipotesi di uno scambio Kessie-Brozovic con il Barcellona. Un’operazione che le parti in causa non avrebbero potuto imbastire nelle scorse settimane, ma in estate le cose potrebbero cambiare. D’altronde, il centrocampista ex Milan piace parecchio da tempo a Marotta e Ausilio, che lo aggiungerebbero volentieri alla rosa. Ad ogni modo, l’affare non è semplice, anche perché l’ivoriano non ha tutta questa voglia di lasciare i blaugrana.

Calciomercato Inter, se salta Kessie Marotta punta Emre Can

Motivo per cui l’Inter si sta guardando attorno alla ricerca di un valido piano B, che possa non far rimpiangere l’eventuale mancato acquisto di Kessie. E c’è un profilo in particolare che stuzzica la fantasia dei milanesi: stiamo parlando di Emre Can, che attualmente milita nelle fila del Borussia Dortmund.

Il turco ha vestito la maglia della Juventus nel recente passato, dunque nel caso avremmo a che fare con un tradimento ai colori bianconeri (ai quali peraltro il centrocampista è rimasto abbastanza legato). Il suo contratto è in scadenza giugno 2024 e la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 20 milioni. Chissà che Can non possa davvero tornare in Serie A, sposando il progetto dell’acerrima rivale della Juventus.