Dalla Juve all’Inter: pronto il tradimento estivo

Io calciomercato di Juventus ed Inter è pronto ad intrecciarsi: svolta per il tradimento, ecco perchè Marotta può prenderlo

Non è stata una stagione serena quella vissuta, fino a questo momento, dalla Juventus. I bianconeri hanno già fatto i conti con la pesante penalizzazione, già scontata in questo campionato, dovuta alle plusvalenze fittizie.

Ma l’Inchiesta Prisma sta portando avanti diversi filoni che rischia di far sprofondare ancor più nel baratro la posizione del club torinese. Dalle manovre stipendi alle accuse di falso i bilancio, le attenzioni dei vertici juventini sono adesso tutte rivolte al futuro. Perchè da qui a pochi mesi si saprà quale sarà il campionato di competenza della Juventus l’anno prossimo, eventuali ulteriori penalizzazioni e salatissime multe. In tal senso, rischia di scatenarsi un vero e proprio fuggi fuggi da Torino, con nomi di assoluto spessore pronti a salutare. Il futuro di Pogba è incerto, Rabiot lascerà a zero così come Cuadrado e Alex Sandro, mentre Di Maria è in scadenza e pare sempre più vicino a cambiare aria dopo un solo anno di Juventus. Uno scenario che può coinvolgere anche altri giocatori, uno tra tutti Mattia De Sciglio.

Inter, ecco De Sciglio: così si può

Il terzino ex Milan, fedelissimo di Allegri, ha rinnovato la scorsa estate fino al 2025. Adesso, però, sembra poter prendere quota il clamoroso ritorno sulle sponde del Naviglio, ma all’Inter.

Secondo quanto viene riportato da ‘Interlive.it‘, l’agente di De Sciglio, Giovanni Branchini, e tutto l’entourage del calciatore avrebbero ottimi rapporti proprio con Marotta e la dirigenza interista. Non è escluso che il suo nome possa essere quindi proposto all’Inter che con ogni probabilità dirà addio a Gosens, al termine dell’attuale stagione, visto quanto è corteggiato in Bundesliga. De Sciglio, in tal senso, sarebbe il perfetto innesto per potenziare sia la corsia di destra che quella mancina: la Juventus lo cederebbe a costi contenuti, con un ingaggio di circa un milione e mezzo percepito attualmente con la maglia bianconera.