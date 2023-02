Non solo Kessie-Brozovic: Juve-Inter, intreccio da sogno

Il calciomercato di Juventus ed Inter potrebbe riservare non poche sorprese: in arrivo cambiamenti importanti a centrocampo

I piani di Inter e Juventus per quest’anno sono chiari: si lavora, invece, già a quelli che saranno i cambiamenti per la stagione che verrà. Tra le priorità di nerazzurri e bianconeri vi sarà chiaramente il calciomercato estivo che dovrebbe registrare novità importanti alle rose di Inzaghi e Allegri. Se le due big di Serie A hanno esigenze comuni come quella di ricercare un terzino destro e probabilmente più di un centrale difensivo, la sorpresa che rischia di riguardare Inter e Juventus riguarderà invece il centrocampo. Sì, perchè all’orizzonte pare prospettarsi un triangolo di mercato assolutamente inatteso che, oltre alle due italiane, accorperebbe anche il Barcellona. A giugno Adrien Rabiot dirà addio alla ‘Vecchia Signora’, a parametro zero. Ed è proprio il club di Laporta quello che sembrerebbe pronto ad accoglierlo in vista del prossimo anno. Per far sì che l’ex PSG approdi alla corte di Xavi, però, sarà necessaria un’uscita. Ed il nome di Franck Kessie, già abbondantemente accostato agli addii lo scoros gennaio, rimane in pole position.

Kessie all’Inter: esulta pure la Juve

L’ipotesi Inter sembra prendere corpo con il passare delle settimane: l’ivoriano, in tal senso, non vedrebbe l’ora di fare ritorno nel campionato che lo ha maggiormente valorizzato negli ultimi anni. Kessie a Milano, dunque, sponda nerazzurra.

E la Juventus? L’intreccio sarebbe chiuso proprio dal club torinese che punterebbe forte su Marcelo Brozovic. L’ultima gara da titolare con l’Inter risale allo scorso 18 settembre, il croato non è più una pedina insostituibile ed è su queste basi che la Juventus pianificherebbe l’assalto al giocatore dell’Inter. Un super triangolo di mercato con un volto nuovo a centrocampo sia per il Barcellona, sia per Inter e Juventus: solo il tempo ci dirà quanto lontano potrebbe arrivare quest’ultima idea.