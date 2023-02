Un altro colpo alla Kostic: la Juventus ha trovato il nuovo Cuadrado

La Juventus potrebbe pescare un altro esterno dalla Germania: dopo Kostic l’obiettivo dalla Bundesliga è Jeremie Frimpong

La Juventus pensa al futuro: un futuro senza alcuni nomi di peso, tra cui quello di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto e tutt’altro che prossimo al rinnovo con i bianconeri.

È Jeremie Frimpong il nuovo nome per il mercato della Juventus: in estate i bianconeri diranno addio a diversi big, tra cui Juan Cuadrado, che lascerà Torino dopo quasi dieci anni dal suo arrivo.

Il nome per sostituire l’esterno colombiano è quello di Jeremie Frimpong, classe 2000 olandese di origini ghanesi, attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus, obiettivo Frimpong per la fascia destra

Dopo aver pescato Filip Kostic per la corsi mancina (dopo una lunga trattativa estiva), la Juventus potrebbe andare ancora in Germania per ingaggiare un nuovo esterno.

Legato al Bayer Leverkusen da altri due anni e mezzo di contratto, Jeremie Frimpong è stato acquistato dal club tedesco per 11 milioni di euro dal Celtic Glasgow nell’estate del 2021. Ora la sua valutazione oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro, la Juventus ci pensa e valuta l’assalto al classe 2000.