La Juventus parla inglese: erede Vlahovic targato Premier

Vlahovic potrebbe andare via dalla Juventus e proseguire la sua carriera altrove: il club bianconero punta una pedina di una big di Premier

Juventus a caccia di continuità. È fondamentale ritrovare un equilibrio: soltanto così i bianconeri potranno avere speranze di ottenere la qualificazione alla prossima Champions. O comunque la partecipazione ad una delle coppe europee.

La squadra targata Massimiliano Allegri viene dal netto successo ai danni della Salernitana ed oggi se la vedrà faccia a faccia con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All’Arechi è tornato a prendersi la scena un certo Dusan Vlahovic, autore di una sontuosa doppietta. Il bomber serbo, dal canto suo, spera che possa verificarsi la stessa situazione (o perché no pure meglio) anche contro la sua ex squadra. L’ex ‘Viola’ rimane una pedina fondamentale per la ‘Vecchia Signora’, ma definire certa da qui la permanenza a Torino della punta è un azzardo al momento. D’altronde, l’avventura del classe 2000 in maglia bianconera è stata tutt’altro che memorabile finora. Di conseguenza, se sul tavolo arrivasse una ricca offerta da 70-80 milioni di euro, la Juventus potrebbe davvero prenderla in considerazione.

Calciomercato Juventus, via Vlahovic: mirino su Balogun

Non a caso, il club di Exor si guarda attorno alla ricerca del possibile sostituto del serbo e ai piani alti avrebbero già in mente un piano. Il riferimento, in tal senso, è a Folarin Balogun, giovane centravanti (21 anni) di proprietà dell’Arsenal e ora in prestito allo Stade Reims (Ligue 1).

I torinesi potrebbero decidere di puntare su questo interessante prospetto, tenendo ovviamente Milik in rosa. I ‘Gunners’, inoltre, sono intenzionati a cedere l’anglostatunitense – valutato intorno ai 20 milioni di euro -, per via del contratto in scadenza giugno 2024. Pista da monitorare.