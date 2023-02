Rivoluzione Milan: via Pioli nell’era del nuovo ds

Il club rossonero potrebbe cambiare tutto al termine della stagione per rilanciare il vincente progetto a lungo termine sottoscritto dalla presidenza statunitense di RedBird

La vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Torino grazie all’unico gol di scarto ad opera del solito Olivier Giroud (anch’egli finito in ombra ultimamente) ha fatto respirare il Milan dal tristissimo momento di forma generale che ha colpito gli uomini di Stefano Pioli nelle ultime settimane.

Le motivazioni di tale involuzione andrebbero ricercate in una profondità di rosa discreta ma senza qualità aggiuntiva, oltre che in un calo di concentrazione e motivazione assolutamente necessari per affondare gli artigli in un campionato nel pieno controllo del Napoli di Luciano Spalletti. Se nulla dovesse cambiare nel corso dei prossimi mesi, bypassando anche l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, allora la società rossonera sarà costretta ad apportare numerose modifiche.

La prima, come già anticipato nei diversi rumors degli ultimi tempi, potrebbe riguardare proprio il tecnico Pioli. Al suo posto sarebbe in lizza il nome di Maurizio Sarri, attualmente impegnato da contratto con la Lazio. Al suo seguito, poi, la presidenza RedBird potrebbe salutare anche il direttore sportivo Paolo Maldini per fare spazio ad uno degli uomini più incisivi dell’ultima annata.

Calciomercato, con Sarri ecco Giuntoli: piano stellare del Milan

Si tratta di Cristiano Giuntoli, oggi alle dipendenze del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il dirigente toscano ha fatto crescere enormemente la qualità della rosa dei partenopei apportando colpi importanti come Victor Osimhen, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Kim Min-Jae e il fuoriclasse georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

La sua esperienza potrebbe quindi tornare utile per ridimensionare l’organico, ripulendolo da tutti quegli elementi ritenuti non necessari e stringendo nuovi accordi con profili di prospettiva per il futuro.