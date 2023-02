HIGHLIGHTS | La Juve vince ancora, colpaccio Monza a Bologna. Napoli sul velluto

Nelle gare della domenica, Udinese e Sassuolo impattano, il Monza vince a Bologna, la Juve piega la Fiorentina e il Napoli non sbaglia

In una delle giornate più ‘spezzatino’ dell’anno, otto club hanno dato vita a quattro incontri in cui non sono mancati gol, prodezze, emozioni e proteste. Il pomeriggio è iniziato con Udinese-Sassuolo e Bologna-Monza, per poi proseguire con la sentita sfida tra Juventus e Fiorentina e per finire col più classico dei testa-coda: Napoli-Cremonese.

Nelle due gare delle 15, bianconeri e neroverdi hanno pareggiato 2-2 in un incontro che ha visto i friulani andare avanti nel punteggio in due occasioni, per essere sempre ripresi dalla tenace formazione emiliana, che sembra defintivamente uscita dal periodo nero. A Bologna, nel frattempo, il Monza compiva l’impresa di giornata espugnando il Dall’Ara raggiungendo proprio i felsinei in classifica. Parecchie delle attenzioni degli sportivi erano però concentrate sulla gara delle 18, quella che ha visto sfidarsi Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadum. L’hanno spuntata gli uomini di Allegri, che nel finale erano stati raggiunti da un gran tiro da fuori area di Castrovilli, il cui gol è stato però annullato per un precedente fuorigioco di Ranieri sullo svliluppo dell’azione. Per finire, in serata, l’inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti ha calato il tris contro una buona Cremonese, che però non ha potuto nulla contro la potenza di fuoco della straordinara compagine azzurra.

HIGHLIGHTS Udinese-Sassuolo 2-2, Bologna-Monza 0-1, Juventus-Fiorentina 1-0 e Napoli-Cremonese 3-0

Udinese -Sassuolo 2-2

1′ Udogie (U), 6′ Matheus Henrique (S), 28′ Bijol (U), 45’+2 aut. Perez (S)

Bologna-Monza 0-1

25′ Donati

Juventus-Fiorentina 1-0

34′ Rabiot

Napoli-Cremonese 3-0

21′ Kvaratskhelia, 65′ Osimhen, 79′ Elmas





La classifica di Serie A: Napoli 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Bologna, Monza e Juventus ** 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione