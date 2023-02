Retrocessione e colpaccio: la Juve rimpiazza Paredes

Il calciomercato della Juventus passerà da un grande colpo a centrocampo: bocciato Paredes, ecco l’ultima idea

Sono ancora in gioco mesi importanti per il prosieguo stagionale della Juventus che, tra campo e affari extracalcistici, continua ad essere al centro delle attenzioni di media e addetti ai lavori.

Il -15 in classifica pesa non poco sul cammino della squadra di Allegri che, tuttavia, dovrà necessariamente accogliere nuovi innesti di un certo peso a partire da giugno. Anche perchè la ‘Vecchia Signora’ vedrà non pochi cambiamenti, soprattutto in uscita. Da Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria che rimangono in scadenza a fine stagione, passando per i dubbi legati alla possibile cessione di Vlahovic fino a chi, come Leandro Paredes, certamente dirà addio ai colori bianconeri. L’argentino non ha saputo imporsi, con 13 presenze e 516′ in campo in Serie A senza nè reti nè assist. L’ex romanista, arrivato in prestito dal PSG e sotto contratto fino al 2024 con la società di Al-Khelaifi, rientrerà sotto la Tour Eiffel e la Juventus dovrà necessariamente rimpiazzarlo con un profilo di assoluto spessore. Da questo punto di vista, l’occasione giusto può arrivare dalla Premier League.

Dalla Premier alla Juve: Allegri gongola

Occhi puntati in casa West Ham, squadra che sta facendo enorme fatica e che ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

E la squadra inglese ha in rosa un nome che piace tanto alla Juventus, a maggior ragione se gli ‘Hammers’ dovessero finire in Championship. Si tratta di Pablo Fornals, 26 anni ed in scadenza contrattuale tra meno di un anno e mezzo. Fornals, 29 presenze con 4 reti ed 1 assist vincenti, verrebbe valutato intorno ai 15-20 milioni a seconda della categoria che il West Ham affronterà l’anno prossimo. Una scelta, a costi relativamente contenuti per le casse bianconere: così la Juventus accontenterebbe Allegri, con un nuovo faro nella mediana della ‘Vecchia Signora’.