Maldini scatenato: corsa a due per il nuovo bomber

Il calciomercato del Milan passerà dalla firma di un nuovo attaccante: Maldini vola in Spagna per due big

La stagione dei rossoneri è stata, fino a questo momento, al di sotto delle aspettative. Il Milan ha però intenzione di guardare lontano, a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo.

Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, sia l’Atletico Madrid che il Barcellona avrebbero messo un obiettivo comune nel mirino per l’attacco. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. Un profilo che piace a diversi club sparsi per l’Europa, italiane comprese. Ci ha pensato la Juventus così come l’Inter, ci pensa tanto anche il Milan che avrà bisogno di un innesto di assoluto spessore viste le enormi difficoltà in attacco. Ma la pista che porta a Thuram potrebbe quindi sfumare, visto che dalla Spagna l’accelerata è dietro l’angolo. Ed il club di via Aldo Rossi ha intenzione quindi di correre ai ripari. Se i ‘Colchoneros’ dovessero effettivamente avere la meglio nella corsa a Thuram, allora Maldini si fionderebbe su un attaccante che rischierebbe di diventare di troppo alla corte di Simeone. Si tratta di Alvaro Morata, in scadenza nel 2024 e rientrato dopo il prestito alla Juventus.

Addio Thuram: non solo Morata per il Milan

Lo spagnolo è da sempre un pupillo dei dirigenti milanisti che per 20 milioni potrebbero regalarlo a Pioli. La pista che porterebbe Thuram a Barcellona, invece, cambierebbe in parte i piani del ‘Diavolo’.

Perchè dai catalani arriverebbe, in quel caso, un rinforzo per gli esterni. Da ricordare come Leao appaia sempre più lontano dal Milan ed il suo erede potrebbe chiamarsi Ferran Torres. L’ala di Folos rischia di trovare sempre meno spazio nella squadra di Xavi ed è per questo che la sua partenza, anche per portare denaro fresco nelle casse del Barcellona. Con una proposta vicina ai 35 milioni, il Milan avrebbe pronto l’erede di Leao ed un colpo di assoluto valore per l’attacco, anche in prospettiva.