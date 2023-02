Milan-Juve, colpaccio da Londra: Simeone firma la svolta

Il calciomercato di Juventus e Milan prende forma in vista dell’estate: caccia al big, decide tutto Diego Simeone

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa ufficialmente da quasi due settimane ed i club di tutta Europa sono adesso quasi totalmente concentrati sul calcio giocato.

Ma quella che arriverà tra pochi mesi promette di essere un’estate turbolenta, all’insegna di grandi cambiamenti per le grandi squadre. In primis Juventus e Milan che, per motivi diversi, stanno deludendo le aspettative in questa stagione. I rossoneri devono fare i conti con una crisi ed un calo di risultati che ha compromesso ogni possibile soddisfazione in Serie A; la ‘Vecchia Signora’, invece, ha fatto i conti con la pesante penalizzazione arrivata per il caso plusvalenze e, in tal senso, la posizione della Juventus rischia di complicarsi non poco. Nonostante ciò, rossoneri e bianconeri hanno già messo nel mirino diversi profili che per giugno rischiano di accomunare le scelte delle due società. Uno scenario che tuttavia rischia di essere negativo, stando a quanto riportato dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid sta studiando i possibili colpi del prossimo anno ed uno in particolare, seguito a lungo proprio da Milan e Juventus, rischia alla fine di approdare nella Liga.

Niente Serie A: Simeone lo porta a Madrid

Si tratta di Christian Pulisic, esterno statunitense che con la maglia del Chelsea sta facendo fatica a trovare spazio. Attualmente infortunato ed in scadenza nel 2024, il classe 1998 è approdato a Londra per 64 milioni nell’estate 2019.

Simeone avrebbe tutta l’intenzione di potenziare il reparto avanzato dei ‘Colchoneros’ puntando proprio su Pulisic che a Londra non vede un futuro roseo. Una doccia gelata per Milan e Juventus che, dunque, con ogni probabilità vedranno sfumare l’approdo di Pulisic in Serie A. In questa stagione, l’ex Borussia Dortmund ha collezionato 21 presenze, solo 799′ in campo con 1 gol e 2 assist vincenti.