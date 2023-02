Il Milan prepara la vendetta all’Inter: che colpo per l’estate!

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino Emerson Royal, esterno destro del Tottenham nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie in sede di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un inizio di 2023 decisamente da incubo, si è rialzato nella sera di venerdì contro il Torino di Ivan Juric.

I rossoneri infatti, impegnati nell’anticipo di Serie A, hanno battuto i granata grazie alla rete realizzata da Olivier Giroud, il solito Olivier Giroud oseremmo dire. Una vittoria che ha dato ossigeno al Diavolo anche in vista degli impegni che lo aspettano, in particolare il prossimo, ovvero l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Il Milan è tornato fra le top 16 d’Europa dopo quasi 10 anni e vuole confermare il suo status contro gli Spurs che non stanno vivendo un momento eccellente in Premier League. C’è sì stata la vittoria contro il Manchester City, ma nell’ultimo weekend è arrivato il tonfo in casa del Leicester City, una vera e propria batosta che ha ridimensionato anche le ambizioni del club londinese che punta molto sulla Champions vista anche la situazione attuale nel suo campionato. Proprio dal Tottenham, il Milan potrebbe pescare nella prossima finestra di calciomercato, stiamo infatti parlando del profilo di Emerson Royal, esterno destro da tempo nei radar anche dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Milan, occhi su Emerson Royal: è derby

Il Milan di Stefano Pioli, viste anche le ultime prestazioni di Davide Calabria e l’assenza di un’ala destra che possa garantire soprattutto assist, potrebbe pensare proprio al duttile Emerson Royal in vista della prossima estate. Il brasiliano, con passaporto spagnolo, è in scadenza di contratto nel 2026 ed ha una valutazione di circa 25-30 milioni.

Il Milan è pronto a battere la concorrenza anche dell’Inter di Inzaghi che segue da tempo il nome di Emerson Royal che, potenzialmente, potrebbe diventare l’erede di Denzel Dumfries in caso di addio dell’olandese nella prossima estate.