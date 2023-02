“Impertinente e imbarazzante”: allarme Leao, ancora un attacco

Il Milan vive un momento difficile e, in tal senso, si moltiplicano le critiche ai rossoneri: nel mirino, ancora una volta, Rafa Leao

Il Milan attraversa una delle fasi più delicate degli ultimi anni. Nonostante lo scudetto portato a casa poco più di un anno fa, i rossoneri hanno registrato un’involuzione davvero preoccupante.

Tra i motivi del tracollo rossonero vi è certamente l’inaspettato calo di Rafael Leao. Il portoghese sembra il lontano parente del trascinatore di alcuni mesi fa: con ogni probabilità, i discorsi ormai in ghiaccio per il rinnovo hanno inciso non poco sul rendimento del talento lusitano. Proprio su Leao e sulle prospettive future del Milan ha parlato Furio Focolari che è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’. L’attacco al giocatore portoghese è inevitabile: “Con questo Leao così impertinente, svogliato e imbarazzante, il Milan non va da nessuna parte“. Il noto giornalista rincara la dose, viste anche le recenti prestazioni assolutamente insufficienti dell’ex Lille. “Se si ricorda di essere il calciatore che ha fatto la differenza, allora ci può essere ripartenza”. Il pensiero di Focolari è orientato, poi, a quella che sarà la doppia sfida più importante per la stagione della squadra di Pioli. I due confronti, validi per gli ottavi di Champions League, contro il Tottenham di Antonio Conte.

Messaggio al Milan: “Il Tottenham è più forte”

“Il Tottenham è più forte del Milan: qualche settimana fa avrei detto che il Milan non avrebbe avuto speranze, questo Tottenham invece può far sperare”, ha concluso Focolari.

Anche gli ‘Spurs’, che hanno recentemente perso Lloris per infortunio, non se la passano bene: il recente pesante ko in casa del Leicester non lascia tranquillo nemmeno Antonio Conte. I rossoneri saranno quindi chiamata ad una grande prestazione, con Leao che potrebbe rilanciare le proprie ambizioni e quelle della squadra di Pioli che, attualmente, è quinta in Serie A.