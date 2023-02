“Speranza Milan”: ecco l’aspetto che fa sorridere Pioli

Il giornalista tifosissimo nerazzurro ha analizzato lo stato di forma di Milan e Tottenham in vista della imminente sfida di Champions League, coi rossoneri chiamati ad uscire dal trend negativo in campionato

Come consuetudine sul canale Twitch ‘TvPlay‘, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha partecipato in qualità di ospite ad una lunga chiacchierata durante la quale ha trattato di temi vicini alla sua amata Inter, ma anche relativi al recente stato di forma della rivale storica Milan.

“Né i rossoneri né gli uomini di Conte sono in salute ultimamente. Certo il Milan ha rimesso un po’ a posto la testa battendo il Torino in campionato, mentre il Tottenham viene da una sconfitta ma una settimana prima aveva battuto la corazzata del Manchester City. Mancano due o tre giocatori importanti, entrambe non avranno il portiere titolare. Se dovesse esserci questo equilibrio anche in partita allora il Milan se la potrà giocare“, ha dichiarato Biasin.

Biasin: “Da domani si fa sul serio”

Da un punto di vista meramente tattico, il Tottenham non potrà contare su buona parte dei suoi centrocampisti migliori: “Ora lascerei aperto lo spiraglio di una speranza per il Milan. Ricordiamoci che le sfide davvero importanti hanno inizio domani. Se i giocatori hanno deluso finora, hanno ancora la possibilità di redimersi laddove la posta in palio diventa sempre più importante“, ha aggiunto poi il giornalista.

“Tutti quelli che pensano che uscire da una competizione per potersi dedicare completamente ad un’altra dicono una cavolata. L’umore e la forza vengono date dal vincere in tutte le competizioni cui si prende parte“, ha poi concluso Biasin.