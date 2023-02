HIGLHLIGHTS | L’Inter fa 0-0, il Verona si aggrappa alla salvezza: il Napoli allunga ancora

Allo stadio Bentegodi il Verona si porta a casa i tre punti grazie alla vittoria contro la Salernitana, mentre l’Inter non va oltre il pareggio contro la Sampdoria.

Serata amara per l’inter di Simone Inzaghi che, allo stadio Luigi Ferraris, non riesce a superare la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic.

La squadra di nerazzurra si rende pericolosa in un paio di occasioni nel primo tempo, senza però causare particolari problemi ad Audero. La conclusione più pericolosa del primo tempo è di Darmian, ma il pallone dell’esterno termina di poco sopra la traversa. Nella ripresa la squadra di Inzaghi cresce e prova in tutti i modi a sbloccare il risultato, ma la sfortuna e un paio di interventi importanti dell’estremo difensore blucerchiato negano la vittoria. Con questo pareggio i nerazzurri restano al secondo posto con 44 punti mentre, la Sampdoria, penultima a quota 11. Nella prossima giornata i nerazzurri ospiteranno l’Udinese, mentre la Sampdoria riceverà il Bologna.

Il Verona resta aggrappato alla Salvezza: Nonge regala la vittoria contro la Salernitana

Il Verona, di misura, batte la Salernitana per 1-0 grazie alla rete di Ngonge, che torna a ripetersi dopo la rete del pareggio contro la Lazio.

Gli scaligeri la sbloccano al minuto 31 con il belga che, a tu per tu con Sepe, non può sbagliare. Una vittoria fondamentale per il Verona che, con questi tre punti, tocca quota 17, arrivando a meno due dalla zona salvezza. La Salernitana, invece, resta ferma al sedicesimo posto con 22 punti. Nella prossima giornata il Verona sarà di scena all’Olimpico contro la Roma mentre, la Salernitana, ospiterà all’Arechi la Lazio di Maurizio Sarri.

