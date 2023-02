Non c’è pace per la Lazio, UFFICIALE: i tempi di recupero per Romagnoli

Nell’ultima gara casalinga contro l’Atalanta, Alessio Romagnoli è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

La Lazio di Maurizio Sarri continua il proprio periodo negativo perdendo in casa contro l’Atalanta di Gasperini. Per la squadra biancoceleste, però, le cattive notizie non sono finite.

Sul finale di primo tempo nella gara contro la Dea, infatti, Alessio Romagnoli è stato costretto a fermarsi per via di un infortunio. Nella giornata di oggi il difensore ex Milan ha svolto gli esami del caso, per capire l’entità dell’infortunio rimediato. Questi esami hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra, e costringeranno il 13 biancoceleste ad un periodo di stop.

Non c’è pace per la Lazio, si ferma Romagnoli: lesione di basso grado

Come detto, Alessio Romagnoli ha rimediato un infortunio nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, e sarà costretto a stare lontano dal campo per un pò.

La Lazio, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che il calciatore ha subito “una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”. Romagnoli, dunque, oltre alla sfida contro la Salernitana, sarà costretto a saltare anche il doppio confronto di Conference League contro il Cluj, con l’obiettivo di provare a tornare disponibile per la sfida contro la Sampdoria di sabato 27 febbraio. Una pessima notizia per il tecnico toscano, che ritiene il calciatore il perno della propria difesa.