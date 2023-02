“Poche speranze”: l’annuncio sul Milan alla vigilia del Tottenham

L’ex portiere del Milan Mario Ielpo è intervenuto riguardo alle speranze che i rossoneri hanno di passare ai quarti di finale di Champions

Ultimamente il Milan si trova alle prese con varie gatte da pelare. Il recente forfait di Bennacer in vista della gara contro il Tottenham rappresenta solamente la punta dell’iceberg di una considerevole serie di problematiche. A partire dall’enigma tra i pali.

L’ex portiere del club rossonero Mario Ielpo ha parlato a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. Il suo intervento è servito per capire meglio quali chance hanno i rossoneri in ottica europea. Le previsioni iniziali non sono poi così tanto positive.

A detta dell’ex estremo difensore dei rossoneri l’attuale momento del Milan è certamente non entusiasmante. Tuttavia definirlo deludente potrebbe essere ancora prematuro. Questo poiché il campionato e ancora lungo e gli obiettivi stagionali – se non buona parte di essi – possono ancora essere perseguiti.

La vittoria col Torino potrebbe servire a dare una nuova linfa a tutto l’organico. Organico che ha inevitabilmente risentito del pessimo inizio di questo nuovo 2023. In vista della gara contro il Tottenham Ielpo ha parlato delle chance che ha la squadra allenata da Pioli di passare al turno successivo:

“Il Milan visto nelle ultime partite ha poche speranze di passare il turno, poi sappiamo che il calcio è un mistero, può succedere di tutto“.

Nessun esito è scontato come ormai è risaputo per tutti. Entrambe le squadre provengono da un momento non entusiasmante. Gli Spurs hanno perso in malo modo contro il Leicester City nell’ultima partita di Premier League che hanno disputato.

Sarà dunque una gara dalle tante interpretazioni. A oggi risulta incerta anche la situazione dei portieri, con un Tatarusanu non sempre impeccabile. Tra le tante incognite che stanno travolgendo la Milano rossonera vi è solamente una certezza.

Ielpo non ha dubbi: ecco chi è il cuore di questo Milan

Per l’ex portiere del Milan l’anima della squadra è senza ombra di dubbio Rafael Leao.

Il talento portoghese effettivamente è uno dei giocatori che più sembra in grado di fare reparto da solo. E le sue giocate nel corso delle scorse partite lo dimostrano. Questo è un dato di fatto su cui sembra concordare anche lo stesso Mario Ielpo:

“Leao è il calciatore più forte del Milan o comunque, assieme a Giroud, è il calciatore che ha più possibilità di segnare.”

L’ex estremo difensore ha poi sottolineato come l’allenatore debba essere bravo a mettere i giocatori come Leao nelle condizioni di fare bene.

Andrea Marras