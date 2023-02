“Esonero immelato”: ecco la sentenza che allontana Inzaghi dall’Inter

I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 contro la Samp e Inzaghi finisce nuovamente al centro di alcune voci poco piacevoli. Cos’è accaduto al termine del match

Partita inchiodata, i nerazzurri ci hanno provato in tutti i modi a farla franca ma alla fine si sono dovuti arrendere di fronte ad Audero e i suoi. La squadra di Dejan Stankovic è, infatti, riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell’Inter, così da impedirle di andarsene via dal ‘Marassi’ con i tre punti.

Grosso rammarico per la compagine di Simone Inzaghi che, oramai, ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Tante le occasioni avute e non finalizzate, poi, da Lautaro e compagni. Su tutti emerge, in particolar modo, la prestazione di Hakan Calhanoglu. A differenza di Dimarco e del ‘Toro’, due che hanno avuto qualche occasione in più per poter fare, seriamente, male dal didentro dell’area di rigore, l’ex Milan ha dovuto provarci dalla distanza…Senza ottenere, però, gli esiti sperati. Un suo tiro si è, non a caso, spento sul fondo: terminando distante qualche metro più in là dalla porta difesa dall’estremo difensore ‘made in Italy’.

In tanti sono, poi, prontamente finiti nel mirino dei tifosi a fine gara. Da Barella a Dumfries, passando anche per Gosens e fino ad arrivare a qualcun altro. In particolar modo, infatti, è stato additato, su tutti, lo stesso Simone Inzaghi. A tanti non è piaciuto l’atteggiamento tattico apportato da parte del tecnico piacentino, il quale è finito per sostituire Lukaku attorno al 60′, per poi concedere qualche manciata di minuti finali al giovanissimo Valentin Carboni. Tantissimi gli interisti che si sono detti, completamente, insoddisfatti della prova offerta dalla ‘Beneamata’…Fino ad arrivare a chiedere, addirittura, l’esonero immediato dell’ex allenatore biancoceleste.

Inzaghi nel mirino dei tifosi: “E’ da esonero. Deve andarsene immediatamente”

E’ vero, l’Inter ha creato tanto producendo innumerevoli occasioni da gol, ma resta comunque il fatto che non è riuscita nell’intento di ‘castigare’ Emil Audero. Non è solamente questa, però, l’unica cosa che ha infastidito appieno una buona fetta dei tifosi interisti…Tutt’altro che compiaciuti dalle scelte tattiche di Simone Inzaghi.

Migliaia e migliaia di supporters nerazzurri sono, non a caso, rimasti del tutto insoddisfatti delle mosse compiute dal loro attuale tecnico. In primis, si è parlato della poca convinzione sotto porta e di quella ‘fame’ che in alcuni tratti della gara c’è mentre in altri no, ma anche – come appena preannunciato, del resto – di quelle sostituzioni totalmente inadatte all’andamento del match.

“Inzaghi è da esonero, deve andarsene immediatamente. Speriamo che questi siano i suoi ultimi mesi assieme all’Inter. E’ l’allenatore più prevedibile al mondo“. Questi alcuni degli innumerevoli commenti pubblicati direttamente su Twitter da alcuni fans interisti.

Poi #Inzaghi potrà vantarsi di quello che vuole, ma la stagione – soprattutto in campionato – è letteralmente patetica. Da esonero. Speriamo siano i suoi ultimi mesi da noi. — Filippo Rivani (@Filoribs) February 13, 2023

Inzaghi è l’allenatore più prevedibile del mondo — ale🍍 (@4lezia) February 13, 2023

Inzaghi sei da esonero non puoi mangiarti tutti sti gol https://t.co/QbrhNcLsqo — Tommaso Guercio (@ilGuercio) February 13, 2023

Quest’estate il “colpo” non doveva essere uno tra Lukaku o Dybala, ma l’esonero di Inzaghi

Buonanotte — Matteo (@Maint1908) February 13, 2023