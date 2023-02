Firma Galactica ✍️, la Juventus risponde anche sul mercato 🔥

Grande occasione estiva per la Juventus di Massimiliano Allegri: tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

“Dopo la sentenza seguita alla partita di Napoli c’era stata la reazione contro l’Atalanta, contro il Monza invece è arrivata la risacca e quindi ci è voluto un pochino di adattamento”.

“Ci siamo dati degli obiettivi, raggiungere una alla volta le squadre che stanno davanti e in due partite siamo arrivati a -1 dal settimo posto. Detto questo, non bisogna confondere la classifica con i punti che abbiamo fatto nonostante la sconfitta col Monza in casa: al momento saremmo secondi a 44 punti, altrimenti andrebbe sminuito quello che hanno fatto i ragazzi, ma ora l’obiettivo è superare l’Udinese. Però anche questo ti dà stimoli. L’Europa League è un obiettivo come anche la Coppa Italia e superare le squadre che sono davanti a noi in campionato. Poi vediamo a fine stagione dove saremo arrivati”. Ha parlato così Massimiliano Allegri dopo l’importante successo di ieri contro la Fiorentina. La squadra bianconera continua a scalare la classifica, mentre la dirigenza è già al lavoro in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, occasione Camavinga dal Real Madrid

Dal suo arrivo a Madrid, Camavinga non è mai riuscito ad imporsi come un titolare inamovibile di Ancelotti e in estate potrebbe lasciare i ‘Blancos’. Almeno attraverso la formula del prestito.

Il promettente classe 2002 rappresenterebbe un importante jolly per il centrocampo di Allegri: l’ex Rennes è infatti in grado di ricoprire più ruoli, anche da laterale sinistro. Possibile, dunque, l’assalto del club bianconero in prestito con opzione di riscatto. Staremo a vedere.