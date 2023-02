Juve al contrattacco 🔥: firma dal Manchester City ✍🏻

Occasione in casa Manchester City anche per la Juventus. La possibile firma estiva: tutti i dettagli e le ultime di calciomercato

Il Manchester City di Pep Guardiola contro tutti. I 19 club di Premier League sono già schierati dopo l’ufficialità dell’indagine nei confronti dei Citizens.

Una situazione simile a quella che sta vivendo la Juventus in Italia, e che potrebbe mettere in discussione il futuro dei big del City. In bilico c’è già Gundogan, che è ancora in scadenza di contratto e non ha rinnovato con il club inglese. Nonostante le dichiarazioni rilasciate qualche mese fa: “Sono rilassato perché l’estate del 2023 è ancora lontana e non è nemmeno chiaro il futuro del nostro allenatore Guardiola. A Manchester sto bene e sono felice. Io al Liverpool? Lo escludo”. Il centrocampista tedesco continua a fare gol alle big europee in caso di mancato rinnovo con i Citizens.

Calciomercato Juve, occhi su Gundogan a parametro zero

Come sta accadendo alla Juventus, con la società impegnata sulle vicende extra-campo, sono al momento in stand-by tutte le trattative di calciomercato.

Sono dunque fermi anche i discorsi per il rinnovo di Gundogan. Stessa situazione in casa bianconera per Rabiot: in caso di addio del francese, e di mancato rinnovo di Gundogan, la dirigenza bianconera potrebbe così fare un tentativo per la firma a parametro zero dell’ex Borussia Dortmund. Non manca, però, la concorrenza. La Juve rimane alla finestra.