Arriva la firma, la Juve sorride: “Novità a breve”

La Juventus, dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina grazie al gol di Rabiot, si prepara per la sfida di Europa League contri i francesi del Nantes.

Oltre al ritorno in campo in Europa, però, per i bianconeri è tempo di iniziare a programmare il futuro. Nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, infatti, la vecchia signora sembra intenzionata a progettare la prossima stagione, partendo dai rinnovi contrattuali di quei giocatori ritenuti fondamentali per il progetto di Massimiliano Allegri. A tal proposito, nonostante il caos di questo periodo, un calciatore potrebbe rinnovare a breve.

Danilo vicino al rinnovo: “A breve novità importanti”

Come detto, la Juventus inizia a programmare il futuro partendo dai rinnovi contrattuali, con Danilo che potrebbe firmare il prolungamento a breve.

La conferma arriva dallo stesso calciatore brasiliano che, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha dichiarato che “finirà bene. La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti“. Il classe 1991 ha parlato anche della sua avventura in bianconero, partendo dalla situazione legata al Covid e concludendo con la sentenza che ha portato i 15 punti di penalizzazione. Su questo, Danilo ha aggiunto che “da quando sono arrivato di stagioni normali ne ho vissute poche. Pronti via ed ecco il Covid, adesso questo problema con la sentenza del -15. E’ stato brutto per noi accettare questa condizione, non è stato facile. Ma abbiamo capito che non potevamo fare niente: l’unica cosa che ci restava era andare al campo e dare il massimo così come in partita. Ma non è stato facile. Però siamo solo a febbraio per cui di tempo per fare bene ancora ce n’è. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa League”.