Ciclone Ancelotti sulla Juventus: lo scambio accontenta tutti

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, vorrebbe acquistare un calciatore di proprietà della Juventus: proposta di scambio ai bianconeri

Massimiliano Allegri ci sta mettendo la faccia e questo sotto gli occhi di tutti. Il tecnico livornese sta proteggendo la sua squadra dalle critiche di stampa a tifosi, ma allo stesso tempo cerco di spronare il più possibile la truppa bianconera. L’allenatore toscano è ben consapevole della situazione molto negativa in cui naviga la Juventus.

Nonostante ciò ha fatto pienamente intendere di non voler mollare fino alla fine. Finché la matematica non condannerà la ‘Vecchia Signora’, sarà possibile anche raggiungere uno dei posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League. Certamente la penalizzazione di quindici punti pesa come un macigno e non è da escludere che diventi ancora più rilevante. Eppure Vlahovic e compagni si sono resi protagonisti in positivo di due prestazioni che aumentano leggermente l’ottimismo nel mondo juventino. Dopo il netto successo all’Arechi contro la Salernitana di Nicola, i torinesi hanno avuto la meglio anche sugli acerrimi rivali della Fiorentina fra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Decisiva, in tal senso, la marcatura di Adrien Rabiot, una delle pedine su cui Allegri punta maggiormente. Restando sul fronte centrocampo, continua invece a riscontrare non poca difficoltà Manuel Locatelli, il quale non è mai riuscito ad incidere davvero dal suo approdo alla Continassa. L’ex Sassuolo, difatti, potrebbe abbandonare la nave in estate: stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il calciatore – valutato intorno ai 25 milioni di euro – interesserebbe in maniera concreta a Carlo Ancelotti, che avrebbe il desiderio di aggiungerlo alla rosa del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Real Madrid su Locatelli: possibile scambio con Odriozola

Il trainer ex Milan, sempre secondo la fonte citata, pare abbia riferito al patron Florentino Perez che è necessario inserire nel gruppo un altro centrocampista centrale e il preferito di Ancelotti sarebbe appunto Locatelli.

La Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a trattare l’eventuale cessione, ma ovviamente non regalerà un elemento da cui si potrebbe ricavare qualcosa di buono in ambito di calciomercato. Ecco che i ‘Blancos’ starebbero valutando uno scambio con Alvaro Odriozola, terzino che non rientra nel progetto tecnico dei madrileni e piace da tempo ai bianconeri. Questa soluzione accontenterebbe tutte le parti in gioco.