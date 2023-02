No a 50 milioni e Milan spiazzato: lo hanno fatto davvero

Un rilevante calciatore accostato al Milan nelle scorse settimane, in ambito di calciomercato, avrebbe rifiutato un importantissimo top club

Dopo aver vinto a fatica contro il Torino di Ivan Juric, per il Milan è già tempo di scendere in campo. A breve, infatti, la truppa rossonera guidata da Stefano Pioli dovrà vedersela faccia a faccia col temibile Tottenham targato Antonio Conte. Il match andrà in scena fra le mura infuocate di San Siro, il che rappresenta senza dubbio un potenziale vantaggio per Giroud e compagni.

Si avverte comunque un certo pessimismo nell’ambiente e come potrebbe essere altrimenti d’altronde, visti i numerosi passi falsi accumulati dal ‘Diavolo’ nell’ultimo mese e mezzo. È cominciato tutto col pareggio beffa contro José Mourinho e la sua Roma, dopodiché i milanesi hanno perso la bussola e sono piombati in una crisi abbastanza profonda. La Champions, inevitabilmente, mette paura, ma rappresenta allo stesso tempo una ghiotta occasione per uscire fuori dal buio tunnel. Superare un ostacolo del genere e passare ai quarti potrebbe ridare la giusta carica ai lombardi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, assicurandosi un posto in Champions anche nella prossima annata. Ad ogni modo, qualcosa è andato storto in ambito di calciomercato, di conseguenza in estate sarà necessario intervenire. E a proposito, spunta nel frattempo un rilevante retroscena.

Calciomercato Milan, Cancelo ha detto no al Real Madrid

Durante la sessione invernale dei trasferimenti, il ‘Sun’ svelò l’interesse del Milan nei confronti di Joao Cancelo, il quale era stato dichiarato cedibile dal Manchester City nelle scorse settimane. Alla fine il terzino ex Juventus e Inter si è accasato al Bayern Monaco in prestito, con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, inoltre, il portoghese avrebbe rifiutato l’ipotesi di passare alla corte di Caerlo Ancelotti al Real Madrid. Il patron Florentino Perez aveva avanzato una proposta da 30 milioni di euro di parte fissa più 20 di bonus (50 milioni in totale), ma tale soluzione non ha convinto né i ‘Citizens’, né il calciatore stesso. E così Cancelo si è unito al Bayern Monaco, col Milan rimasto a guardare a distanza di fronte a certe cifre.