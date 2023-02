‘Svendita’ a fine stagione: occasione inglese per il Milan

Il Chelsea dopo un paio di campagne acquisti faraoniche consecutive la prossima estate dovrà per forza di cose fare anche un po’ di cassa cedendo i calciatori fuori dal progetto. Un esterno può fare comodo al Milan

Il Milan questa sera scenderà in campo per affrontare il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida importante per restituire ulteriormente morale ad una squadra che solo contro il Torino ha interrotto una striscia negativa di risultati.

Al netto del duello con Conte, Maldini e soci pensano anche al futuro della squadra che passerà dai rinnovi, con la questione Leao in testa, e dalla prossima sessione estiva di calciomercato che aprirà a qualche cambiamento nella rosa di Pioli. Potrebbero essere in particolare rinforzate le fasce offensive della trequarti, a maggior ragione nel caso in cui dovesse andare via persino il portoghese. Tralasciando la situazione del lusitano, il Milan resta comunque sempre attento a possibili occasioni provenienti da tutta Europa. A tal proposito una squadra inglese potrebbe offrire soluzioni interessanti. Si tratta del Chelsea, che tra la scorsa estate e questo inverno ha speso uno sproposito in termini di cartellini e ingaggi, motivo per cui dal prossimo giugno potrebbe aprire il mercato in uscita.

Calciomercato Milan, Chelsea pronto a cedere: punto interrogativo Hudson Odoi

Il Chelsea è stato protagonista assoluto dell’ultima sessione invernale di calciomercato, con fior fior di milioni spesi ed un numero impressionante di calciatori incamerati. Uno su tutti Enzo Fernandez, per cui sono andati via ben 121 milioni di euro, finiti nelle casse del Benfica.

È chiaro che dopo tanti investimenti di primissimo livello agli albori della prossima estate i ‘Blues’ dovranno dare una sforbiciata ai costi, riducendo anche il numero di calciatori in rosa. Tra i sicuri partenti c’è anche Callum Hudson Odoi, esterno offensivo inglese al momento in prestito al Bayer Leverkusen dove peraltro non ha impressionato. 18 presenze totali con un gol per l’ala britannica che di rientro a Londra non dovrebbe restare. In scadenza 2024, Hudson Odoi potrebbe divenire idea per il Milan con il ragazzo che a un anno dalla scadenza e dopo non aver brillato in Germania sarà anche svalutato ulteriormente dal punto di vista economico.